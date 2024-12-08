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Украинский пленный заявил об отправке в Курскую область неподготовленных бойцов

РИА Новости: ВСУ бросают в Курскую область неподготовленных мобилизованных

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Взятый в плен украинский военнослужащий Вячеслав Рябина заявил РИА Новости, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало отправлять в Курскую область наспех подготовленных мобилизованных.

«Неделя-«интенсивка» была. Уже бригада нас забрала. Там обучали неделю. Называли так — «интенсивка», — сказал он.

Военный отметил, что после «интенсивного» обучения его и других бойцов быстро забрали и увезли в Сумы.

«Вечером приехал, сказал: «15 минут на сборы! Выезжаем!» — поделился он.

Рябина пояснил, что в плен его взяли во время боевых действий.

Накануне украинский военнопленный Максим Красюха заявил, что ВСУ ударили FPV-дроном по своим же сослуживцам, сдавшимся в плен и двигавшимся под руководством российских военных.

До этого сдавшийся в плен в Курской области боец ВСУ Евгений Гоч рассказал, что до мобилизации работал на Запорожской АЭС.

4 декабря семеро военных отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке в ДНР. На данный момент они находятся в безопасности, им оказывается медицинская помощь.

Ранее бывший разведчик рассказал, как украинцы массово сдаются в плен.

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