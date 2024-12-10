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Боец ВСУ рассказал, что солдатам приходится возводить блиндажи за свой счет

ТАСС: бойцы ВСУ возводят блиндажи за свои деньги из-за мародерства и краж в тылу

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Украинским солдатам, которые находятся под Великой Новоселкой в ДНР, приходится возводить блиндажи за свой счет из-за краж и мародерства в тылу. Об этом ТАСС рассказал пленный боец отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик.

«Сбрасываемся на блиндажи. Колодки нам, правда, привозят, а скобы и остальное либо волонтеры, либо сами закупаем.<...> Все полностью самостоятельно покупаем. По всей территории в тылу разворовывается все», — пожаловался военный.

По словам Сидорика, если находящиеся в Великой Новоселке украинцы могут укрыться в подвалах домов, то тем, кто вынужден держать оборону в окопах, приходится «довольствоваться наименьшим».

7 декабря украинский военнопленный Максим Красюха заявил, что ВСУ ударили FPV-дроном по своим же сослуживцам, сдавшимся в плен и двигавшимся под руководством российских военных.

До этого сдавшийся в плен в Курской области боец ВСУ Евгений Гоч рассказал, что до мобилизации работал на Запорожской АЭС.

Ранее другой украинский пленный заявил об отправке в Курскую область неподготовленных бойцов.

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