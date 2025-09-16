Израиль предупредил о скором нанесении удара по порту Ходейда

ЦАХАЛ заявил, что в ближайшие часы нанесет удар по йеменскому порту Ходейда

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшие часы нанесет удары по йеменскому порту Ходейда и призвала провести эвакуацию гавани. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Для вашей безопасности призываем всех, находящихся в порту Ходейды и на пришвартованных там кораблях, срочно покинуть эту зону», — говорится в заявлении.

9 сентября израильские военные нанесли удар по штаб-квартире радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе, где в тот момент проходила встреча руководства движения. После этого катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что действия Израиля «похоронили все надежды» на освобождение граждан, остающихся в заложниках в секторе Газа.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил удар Израиля Дохе, назвав его шокирующим нарушением международного права, нападением на глобальные усилия по мирному разрешению военных конфликтов.

Ранее МИД Израиля отверг доклад ООН о геноциде в Газе.