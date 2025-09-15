На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ обстреляли «ГАЗель» в Белгородской области, пострадали восемь человек

Гладков: ВСУ обстреляли «ГАЗель» в селе Зозули, пострадали восемь человек.
В селе Зозули Борисовского района Белгородской дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал служебную «ГАЗель», пострадали восемь человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранения получили водитель и пассажиры транспортного средства.

«Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения», — рассказал Гладков.

Он уточнил, что одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии.

13 сентября Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал село Новая Таволжанка в Шебекинском округе региона. По его словам, в результате удара ранения получила мирная жительница. У нее диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения рук и ног. Бойцы самообороны вывезли ее с места происшествия и передали бригаде скорой медицинской помощи.

В тот же день украинский беспилотник сдетонировал возле пассажирского автобуса в Белгороде. По словам Гладкова, в результате пострадали три человека — двое взрослых и 16-летняя девушка.

Ранее на Смоленской АЭС пресекли атаку украинского беспилотника.

