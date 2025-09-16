Украинские дроны нанесли удары по Белгороду

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Белгород. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в результате удара одного из дронов в городе загорелся автомобиль. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь.

«Второй беспилотник атаковал здание коммерческого объекта — повреждено остекление», — написал глава города, дополнив пост фотографией поврежденного здания.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Информация о других последствиях в данный момент уточняется.

15 сентября украинский БПЛА атаковал служебную «ГАЗель» в селе Зозули, расположенном в Борисовском районе Белгородской области. Как рассказал Гладков, в результате удара пострадали восемь человек — водитель и семь пассажиров.

Раненых доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У четверых человек врачи диагностировали минно-взрывные травмы, а также множественные осколочные ранения. При этом состояние одной из пострадавших женщин оценивалось как тяжелое.

Ранее в Белгороде украинский дрон детонировал возле пассажирского автобуса.