Украинский военнослужащий рассказал, что в его бригаде отменили отпуска

Украинский военнопленный Сергей Безбородов рассказал, что в его бригаде отменили отпуска из-за бегства военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

«Случаи были ..., когда люди уезжали в отпуск домой, чтобы увидеть своих родных, но они потом не возвращались, потому что понимали, что это не их война. И вот из-за этих людей, которые не приезжали из отпуска, нам просто запретили отпуска», — поделился Безбородов.

Сослуживцы военного, которые также сдались в плен ВС РФ, рассказали о низком моральном духе в рядах украинской армии. По словам прапорщика бригады теробороны Александра Кривца, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «утомлены» конфликтом.

В начале сентября украинский журналист Владимир Бойко в своем Telegram-канале сообщил, что в период с января по август 2025 года на Украине были зафиксированы 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части.

Бойко отметил, что подобные результаты отражают только официальную статистику уголовных производств. По его словам, реальное число военных, которые дезертировали из Вооруженных сил Украины, значительно выше.

Ранее стало известно о дезертирстве целого штаба батальона ВСУ в Сумской области.