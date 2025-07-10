Весь штаб батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировал в одном из подразделений на Сумском направлении. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«150-е бригады показали свою полную небоеспособность на сумском направлении, а в одном из подразделении дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром», — говорится в сообщении.

Подробностей не приводится.

Сумская область граничит с Курской областью.

В конце июня агентство сообщало, что насильно мобилизованные в батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) граждане Украины хотят дезертировать на Сумском направлении.

В начале июня украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что более 213 тысяч случаев дезертирства из украинской армии зарегистрировано с февраля 2022 года. По его словам, за первые пять месяцев этого года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по статьям 407 и 408 УК Украины, которые касаются самовольного оставления части.

Ранее на Украине осудили дезертира, угнавшего БТР домой.