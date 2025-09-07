На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский журналист раскрыл, сколько человек дезертировали из ВСУ с начала года

Журналист Бойко: из ВСУ дезертировали 143 тысячи человек с начала года
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В период с января по август 2025 года на Украине были зафиксированы 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части. Об этом сообщил украинский журналист Владимир Бойко в своем Telegram-канале.

«За восемь месяцев 2025 года зарегистрировано 142 711 уголовных производств по статьям 407, 408 УК Украины («Самовольное оставление части» и «Дезертирство» — «Газета.Ru»), а всего с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 сентября 2025 года в Украине зарегистрировано 265 843 случая дезертирства», — написал журналист.

Бойко отметил, что подобные результаты отражают только официальную статистику уголовных производств. По его словам, реальное число военных, которые дезертировали из Вооруженных сил Украины (ВСУ), значительно выше.

Накануне украинский военнопленный Николай Ступко рассказал, что из центра подготовки ВСУ сбежала почти половина мобилизованных. По словам мужчины, большая часть военных сбежали в первую же ночь, а всего за время обучения дезертировали свыше 150 человек — «почти половина, наверное, сбежали».

Ранее стало известно о дезертирстве целого штаба батальона ВСУ в Сумской области.

Все новости на тему:
Новости Украины
