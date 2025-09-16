Отправка индийских войск на учения в Белоруссию вызвала беспокойство на Западе

Участие Индии в масштабных российско-белорусских учениях «Запад-2025» вызвало острую критику на Западе. Об этом сообщает The Times.

Нью-Дели направил на маневры 65 военнослужащих, включая бойцов Кумаонского полка, что, по мнению западных аналитиков, стало «переходом красной линии» в связи с усилением военного сотрудничества с Москвой в период напряженности в отношениях с США.

В учениях принимают участие около 30 тыс. российских и белорусских военнослужащих, отрабатывающих пуски баллистических ракет и имитирующих авиационные удары. Индийский контингент размещен на полигоне Мулино, расположенном в Нижегородской области, вдали от границ стран НАТО.

Министерство обороны Индии заявило, что целью участия является укрепление оборонного взаимодействия и доверия с Россией, а также обмен опытом в рамках совместных тактических учений.

На Западе действия Индии были восприняты с обеспокоенностью. Немецкий аналитик Ульрих Шпек заявил о «переходе красной черты» Индией, а финский эксперт Сари Архо Хаврен назвала участие «излишним и крайне неудачным». Американский консультант Дэвид Меркель подчеркнул, что решение Нью-Дели демонстрирует растущую зависимость премьер-министра Нарендры Моди от Москвы на фоне неопределенности, возникшей в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их ключевая задача — отработка действий группировок войск в целях обеспечения безопасности Союзного государства. По информации министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, в ходе маневров планируется также отработать применение новейшего ракетного комплекса «Орешник».

Ранее военные из США посетили учения РФ и Белоруссии «Запад-2025».