Американские военные наблюдали за учениями РФ и Белоруссии «Запад-2025»

Американские военные наблюдали за совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2025», сообщает Reuters.

По информации агентства, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сказал американским военнослужащим, что «они могут осмотреть абсолютно все, что им интересно». В Минобороны Белоруссии представили визит военных из США как сюрприз.

«Присутствие американских офицеров — очередной признак потепления отношений между Вашингтоном и Беларусью, близким союзником России», — пишут авторы публикации.

До этого в Минобороны Белоруссии сообщили, что за совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2025» наблюдают представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключается в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

Ранее в Минске осудили решение Польши закрыть границу с Белоруссией.