На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО за час сбили 24 беспилотника над Курской областью

Российские силы ПВО сбили 24 беспилотника над Курской областью за час
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 15 сентября отразили массированную атаку беспилотников над Курской областью, уничтожив 24 украинских аппарата. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Пятнадцатого сентября с 22:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.

В ночь на 14 сентября российские системы ПВО пресекли попытку массированной атаки с использованием 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих ВСУ. Наибольшее число дронов, а именно 30, было уничтожено над Брянской областью. В Крыму средствами ПВО перехвачено 15 беспилотников, в Смоленской области – 12, а в Калужской области – 10. Кроме того, пять летательных аппаратов были нейтрализованы в воздушном пространстве Новгородской области, три – над акваторией Азовского моря, два – в Ленинградской области и по одному дрону в Рязанской, Орловской и Ростовской областях.

Ранее украинский дрон атаковал промышленное предприятие в Пермском крае.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами