Силы ПВО за час сбили 24 беспилотника над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 15 сентября отразили массированную атаку беспилотников над Курской областью, уничтожив 24 украинских аппарата. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Пятнадцатого сентября с 22:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.

В ночь на 14 сентября российские системы ПВО пресекли попытку массированной атаки с использованием 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих ВСУ. Наибольшее число дронов, а именно 30, было уничтожено над Брянской областью. В Крыму средствами ПВО перехвачено 15 беспилотников, в Смоленской области – 12, а в Калужской области – 10. Кроме того, пять летательных аппаратов были нейтрализованы в воздушном пространстве Новгородской области, три – над акваторией Азовского моря, два – в Ленинградской области и по одному дрону в Рязанской, Орловской и Ростовской областях.

Ранее украинский дрон атаковал промышленное предприятие в Пермском крае.