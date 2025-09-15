Лагерь подготовки украинских военных назвали в честь полулегендарной крепости викингов

В Польше открылся названный в честь крепости викингов лагерь по подготовке ВСУ

В Польше открылся норвежский лагерь по подготовке военнослужащих украинской армии, названный в честь полулегендарной крепости викингов. Об этом рассказала норвежская телевизионная и радиовещательная компания NRK.

Лагерь «Йомсборг» («Camp Jomsborg») расположен в лесах в юго-восточной части Польши. Его конкретное местоположение является тайной. В «Йомсборге», который является одним из крупнейших норвежских лагерей, когда-либо созданных за пределами страны, инструкторы Вооруженных сил Норвегии будут готовить украинских военных.

В материале отмечается, что десятки тысяч деревьев были срублены для того, чтобы освободить место для палаток и стрельбищ. После того, как лагерь будет достроен, в нем разместятся несколько сотен украинских солдат.

5 августа сообщалось, что Дания, Норвегия и Швеция выделят средства на один из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой программы НАТО.

Ранее Захарова назвала Норвегию лжемиротворцем.