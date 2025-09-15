На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главком ВСУ уволил командующих сразу двух корпусов

Главком ВСУ Сырский снял с должностей командующих 17-м и 20-м корпусами ВСУ
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уволил командующих 17-м и 20-м корпусами украинской армии Владимира Силенко и Максима Китугина. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в министерстве обороны.

«Сырский снял с должностей командующих двух корпусов – главу 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го — Максима Китугина», — указано в материале.

По данным журналистов, военных отстранили из-за потерь позиций на фронте: корпуса, которые находились в подчинении у офицеров, потерпели ряд поражений в Запорожской области, а также на границе ДНР и Днепропетровской области, что позволило российским войскам взять под контроль несколько населенных пунктов.

15 сентября власти Синельниковского района Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию населения. По данным украинского министерства развития территорий, с 1 июня по 22 августа из Днепропетровской области и с подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики было вывезено более 64 тысяч человек.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила о превращении Украины в «страну-хоспис».

