В ряде населенных пунктов Днепропетровской области Украины объявили эвакуацию

Власти Синельниковского района Днепропетровской области объявили эвакуацию
Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

В 18 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на местную областную администрацию.

По данным журналистов, эвакуация объявлена в поселке Покровское и соседних населенных пунктах: Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское и Черненково.

В конце августа в украинском министерстве развития территорий заявили, что около 237 тысяч человек, проживающих в прифронтовых районах Украины, нуждаются в эвакуации. По данным ведомства, с 1 июня по 22 августа из Днепропетровской области и с подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики было вывезено более 64 тысяч человек.

4 сентября Telegram-канал «Военная хроника» писал, что власти Украины готовят к эвакуации Славянск. Одним из наиболее показательных сигналов, по словам авторов канала, является постепенная подготовка к вывозу персонала и локомотивов Славянской железной дороги в район Знаменки.

Ранее МО показало видео со взятием под контроль ВС РФ села в Запорожской области.

