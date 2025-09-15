На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Солдат СВО 20 километров нес на себе раненых сослуживцев под огнем ВСУ

Солдат СВО 20 километров пронес на себе раненых сослуживцев под обстрелом ВСУ
true
true
true
close
Администрация Павлово-Посадского городского округа

Военнослужащий спецоперации на Украине Александр Сумачаков (на фото) из Подмосковья 20 километров пронес на себе раненых сослуживцев. Об этом пишет Regions.ru.

В публикации говорится, что военнослужащему пришлось идти десятки километров и нести на себе других солдат, которые получили ранение. Во время операции они находились под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«[Он] был награжден медалью «За отвагу» за боевые действия на Сватовско-Купянском направлении. Участвовал в штурмах»», — говорится в статье.

На службу в зоне СВО мужчина пришел в 2022 году. На данный момент он продолжает службу на Краснолиманском направлении.

До этого сообщалось, что российский военнослужащий с позывным «Енот» с начала 2025 года спас более 300 сослуживцев, оказав им первую помощь на поле боя. По данным издания, группа военного, состоящая из 30 штурмовиков, в апреле зашла на позиции у села Тихое в Харьковской области и попала под огонь. Выжить удалось только «Казбеку».

Ранее российский военный спас совенка, застрявшего в антидроновой сетке.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами