Солдат СВО 20 километров нес на себе раненых сослуживцев под огнем ВСУ

Военнослужащий спецоперации на Украине Александр Сумачаков (на фото) из Подмосковья 20 километров пронес на себе раненых сослуживцев. Об этом пишет Regions.ru.

В публикации говорится, что военнослужащему пришлось идти десятки километров и нести на себе других солдат, которые получили ранение. Во время операции они находились под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«[Он] был награжден медалью «За отвагу» за боевые действия на Сватовско-Купянском направлении. Участвовал в штурмах»», — говорится в статье.

На службу в зоне СВО мужчина пришел в 2022 году. На данный момент он продолжает службу на Краснолиманском направлении.

До этого сообщалось, что российский военнослужащий с позывным «Енот» с начала 2025 года спас более 300 сослуживцев, оказав им первую помощь на поле боя. По данным издания, группа военного, состоящая из 30 штурмовиков, в апреле зашла на позиции у села Тихое в Харьковской области и попала под огонь. Выжить удалось только «Казбеку».

Ранее российский военный спас совенка, застрявшего в антидроновой сетке.