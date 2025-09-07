На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский военный спас совенка, застрявшего в антидроновой сетке

Военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Борода» рассказал РИА Новости, что спас четырех птиц, включая совенка, которые запутались в антидроновой сетке.

«Дороги сейчас укрывают сетками. Новая технология борьбы с дронами... В пути следования, если замечается птица, которая подает признаки жизни, так сказать, пробуем спасти. За все время было около четырех штук спасено лично мной. Самое яркое — это вот этот совенок», — поделился он.

При этом военный отметил, что украинские военнослужащие не отличаются гуманностью по отношению к животным, используют их тела для маскировки самодельных взрывных устройств.

В августе основательница донецкого приюта для собак «4 Лапки» Ирина Волик рассказала, что российские бойцы на передовой систематически эвакуируют и оказывают помощь бездомным животным, которых находят в зоне боевых действий.

Ранее подобранный военными РФ щенок стал для них талисманом.

