Используемая в интересах ВСУ транспортная инфраструктура подверглась ударам

Вооруженные силы РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре, используемой в интересах украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По информации ведомства, в операциях принимали участие расчеты дронов и ракетные войска. Им содействовали артиллерия и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС РФ.

«Нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — говорится в заявлении.

Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Также в министерстве рассказали, что российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 82 дрона ВСУ. Речь идет о беспилотниках самолетного типа.

15 сентября Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны уничтожили радиолокационную станцию и ангары с боевой техникой ВСУ в Днепропетровской области. При выполнении боевых задач военные ВС РФ применили барражирующий боеприпас «Ланцет» и гаубицу «Мста-С».

Ранее российские войска поразили центры подготовки операторов дронов ВСУ.