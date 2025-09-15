В Днепропетровской области российские войска уничтожили радар и ангары ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили РЛС и ангары с техникой ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) и ангары с боевой техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«В Днепропетровской области расчет разведывательного БПЛА «Суперкам» группировки войск «Восток» в ходе ведения разведки выявил работу РЛС ВСУ. После передачи точных координат по объекту отработал расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет». Оператор поразил цель, прямое попадание привело к полному уничтожению РЛС противника», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ангары с украинской техникой были обнаружены в районе населенного пункта Березовое. В результате артиллерийские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» нанесли серию прицельных ударов, уничтожив цели, отметили в министерстве.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что военные Вооруженных сил России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поразили площадку запуска беспилотников украинской армии у города Краматорска Донецкой народной республики. По информации ведомства, российский оператор разведывательного БПЛА выявил эту цель в районе населенного пункта Голубовка, который находится в 30 км западнее Краматорска.

