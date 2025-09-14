ВС России поразили центры подготовки операторов дронов ВСУ

Российские военнослужащие поразили центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Кроме того, по информации ведомства, ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 142 районах.

13 сентября российское министерство обороны опубликовало видеозапись, демонстрирующую взятие под контроль населенного пункта Новониколаевка в Днепропетровской области подразделениями группировки «Восток». На кадрах, предоставленных Минобороны РФ, запечатлено уничтожение военной техники и личного состава противника. Также в видеоролике показаны российские военнослужащие, держащие в руках флаги Российской Федерации.

Ранее ВС России взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области.