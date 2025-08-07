«Ростех» рассказал о применении ракетного комплекса «Искандер» в зоне СВО

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» позволяет комбинировать ракеты с различными боевыми частями и наносить мультифакторное поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили РИА Новости в «Ростехе».

В корпорации отметили, что с учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов у ВСУ не остается никаких шансов.

«Искандер», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», для украинских войск является одним из самых опасных вооружений в зоне СВО, особенно для военных объектов, скрытых в тылу, рассказали в «Ростехе».

В корпорации добавили, что украинским зенитным ракетам не хватает энергетики, чтобы догнать ракету, летящую по непрогнозируемой траектории с большими перегрузками и высокой скоростью. Поэтому украинские военные сталкиваются с большими трудностями с отражением ударов «Искандеров», в том числе применяя западные комплексы.

«Искандер» — это семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) 9К720 производства России, предназначенное для поражения важных объектов противника, прикрытых системами противовоздушной обороны, на дальностях до 500 км.

Ранее в ВСУ подтвердили удар ВС РФ по учебному полигону.