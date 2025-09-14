На Украине сообщили о поражении двух предприятий критической инфраструктуры

Два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина в Черниговской области на Украине поражены взрывами. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на мэра города Александра Кодолу.

По его словам, в области зафиксировали попадание российских беспилотных летательных аппаратов на два предприятия.

Кодола добавил, что одно из них занимается топливными материалами. На производстве произошло возгорание. Информации о пострадавших нет, говорится в публикации.

14 сентября депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что Трипольская тепловая электростанция (ТЭС) в Киевской области повреждена.

8 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в районе Киева был нанесен удар по Трипольской тепловой электростанции. Местные жители сообщили о примерно семи взрывах. В результате атаки в украинской столице и Киевской области произошли массовые отключения электроэнергии.

Ранее в Полтавской области произошел взрыв, повредивший автомобильно-железнодорожный мост через реку Днепр.