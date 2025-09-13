Польша вернула на аэродромы поднятые из-за БПЛА самолеты

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые в связи с сообщениями о дронах

На аэродромы Польши вернулись истребители, которые были подняты в небо в связи с сообщениями об активности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в западных областях Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил республики в социальной сети Х.

«Действия польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве завершена. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы», — говорится в сообщении.

Польские истребители были подняты в небо несколькими часами ранее. Причиной стала активность БПЛА в регионах Украины, непосредственно прилегающих к границе. В воздушном пространстве республики находились самолеты как польской, так и натовской авиации.

Позже аэропорт в Люблине на востоке Польши был временно закрыт для приема и отправки рейсов в связи с действиями Военно-воздушных сил республики.

