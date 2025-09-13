На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В польском Люблине временно закрыли аэропорт из-за действий ВВС

Аэропорт в Люблине на востоке Польши временно закрыт из-за операции ВВС
true
true
true
close
Alik Keplicz/AP

Аэропорт в Люблине на востоке Польши временно закрыт для приема и отправки рейсов в связи с действиями Военно-воздушных сил (ВВС) республики. Об этом сообщило на своей странице в соцсети X Польское агентство воздушного транспорта.

«В связи с действиями военной авиации аэропорт в Люблине и контролируемая зона вокруг аэропорта закрыты для полетов», — говорится в публикации.

Незадолго до этого Оперативное командование Вооруженных сил Польши рассказало, что истребители были подняты в воздух над территорией страны из-за активности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в западных областях Украины. При этом в воздушном пространстве Польши находятся самолеты как польской, так и натовской авиации.

Одновременно наземные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационные системы переведены в состояние повышенной боеготовности.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

Ранее СМИ раскрыли, кому больше всего выгоден инцидент с БПЛА в Польше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами