На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестован бывший глава военного представительства Минобороны

СК сообщил об аресте экс-начальника военного представительства Минобороны Тюрина
true
true
true
close
Телеграм-канал «СУ СК России по РСО-Алания | официальный канал»

Бывший глава военного представительства Минобороны Андрей Тюрин арестован по подозрению в злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

Тюрин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Минобороны России был причинен ущерб на сумму свыше 40 млн рублей.

По данным следствия, в 2020-2021 годах были заключены многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств. Обязанности по контролю за исполнением этих контрактов возлагались на Андрея Тюрина.

В 2021-2023 годах он организовал подписание фиктивных документов, которые по стоимости и техническим характеристикам не отвечали условиям госконтракта, говорится в сообщении.

В августе московский гарнизонный военный суд начал рассмотрение дела экс-начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковника Игоря Рутько. Его обвиняют в получении взяток на сумму 30 млн рублей и превышении должностных полномочий.

Ранее курский экс-губернатор Смирнов признался в получении взяток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами