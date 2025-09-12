Арестован бывший глава военного представительства Минобороны

Бывший глава военного представительства Минобороны Андрей Тюрин арестован по подозрению в злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

Тюрин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Минобороны России был причинен ущерб на сумму свыше 40 млн рублей.

По данным следствия, в 2020-2021 годах были заключены многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств. Обязанности по контролю за исполнением этих контрактов возлагались на Андрея Тюрина.

В 2021-2023 годах он организовал подписание фиктивных документов, которые по стоимости и техническим характеристикам не отвечали условиям госконтракта, говорится в сообщении.

В августе московский гарнизонный военный суд начал рассмотрение дела экс-начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковника Игоря Рутько. Его обвиняют в получении взяток на сумму 30 млн рублей и превышении должностных полномочий.

