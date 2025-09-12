На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генерал бундесвера потребовал охрану для немецких военных в Литве

Генерал бундесвера Бюлер призвал обеспечить охрану для бригады ФРГ в Литве
Максим Блинов/РИА Новости

Генерал бундесвера Эрхард Бюлер призвал обеспечить охрану для немецких военных в Литве. Об этом сообщает MDR.

По его словам, работа службы военной охраны в республике должна быть облегчена. Это необходимо, чтобы обеспечить защиту военных и их родственников даже за пределами казарм.

«В других «зарубежных командировках» это не так. Там деятельность охраны ограничивается собственно военной сферой, то есть военной собственностью», — добавил Бюлер.

В мае Германия впервые со времен Второй мировой войны отправила свои регулярные войска базироваться в другую страну.

В декабре 2023 года министры обороны Литвы и ФРГ Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в республике к 2027 году.

Переброска основных соединений стартовала в 2025 году. В течение двух лет немецкая бригада на полигоне Руднинкай должна достичь полной оперативной готовности.

Ранее Германия перебросила в Литву более 1 тыс. единиц техники для участия в военных учениях.

