MWM: ФРГ впервые со времен нацистов отправила постоянные войска в Литву

Германия впервые со времен нацистской эпохи отправила свои регулярные войска базироваться в другую страну. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Немецкая армия начала развертывание своих подразделений в столице Литвы Вильнюсе, сформировав новую 45-ю танковую бригаду.

В декабре 2023 года министры обороны Литвы и ФРГ Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в республике к 2027 году.

Переброска основных соединений стартовала в 2025 году. В течение двух лет немецкая бригада на полигоне Руднинкай должна достичь полной оперативной готовности.

Ожидается, что в Литву прибудут пять тысяч немецких военнослужащих с семьями. Как сообщало Министерство обороны Литвы, Германия намерена отправить в страну тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.

Ранее Мария Захарова заявила, что словосочетание «милитаризация Европы» может стать словом года.