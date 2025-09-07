На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Германия перебросила в Литву более 1 тыс. единиц техники для участия в военных учениях

DPA: ФРГ перебросила в Литву более 1 тыс. единиц техники для участия в Quadriga
true
true
true
close
Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

Германия перебросила более 1 тыс. единиц военной техники в Литву для участия в учениях Quadriga-2025. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя Бундесвера.

Военную технику перебросили из немецкого Ростока через Балтийское море в Литву на двух грузовых судах. Груз прибыл в порт Клайпеды. Затем колонна военной техники направилась на литовские военные базы.

В учениях НАТО Quadriga-2025 будут задействованы более восьми тысяч военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и свыше 1,8 тысячи транспортных средств. Маневры проходят с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море.

Несколько дней назад премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава примет «особые меры» в отношении Белоруссии из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Он назвал учения «Запад-2025» тренировкой нападения на Польшу.

Ранее в ФРГ оценили российские учения «Запад-25».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами