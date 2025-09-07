Германия перебросила в Литву более 1 тыс. единиц техники для участия в военных учениях

DPA: ФРГ перебросила в Литву более 1 тыс. единиц техники для участия в Quadriga

Германия перебросила более 1 тыс. единиц военной техники в Литву для участия в учениях Quadriga-2025. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя Бундесвера.

Военную технику перебросили из немецкого Ростока через Балтийское море в Литву на двух грузовых судах. Груз прибыл в порт Клайпеды. Затем колонна военной техники направилась на литовские военные базы.

В учениях НАТО Quadriga-2025 будут задействованы более восьми тысяч военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и свыше 1,8 тысячи транспортных средств. Маневры проходят с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море.

Несколько дней назад премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава примет «особые меры» в отношении Белоруссии из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Он назвал учения «Запад-2025» тренировкой нападения на Польшу.

