В Госдуме рассказали, какие категории россиян могут получать две пенсии

Российское пенсионное законодательство предусматривает возможность одновременного получения двух пенсионных выплат для ограниченного круга граждан — тех, кто имеет особые заслуги перед страной или пострадал от чрезвычайных обстоятельств. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По его словам, речь идет об участниках Великой Отечественной войны, жителях блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также детях-инвалидах, которые потеряли родителя в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Для них допускается одновременное назначение страховой пенсии по старости и государственной пенсии по инвалидности, отметил депутат.

Отдельные правила действуют для военнослужащих, сотрудников силовых структур, космонавтов и летчиков-испытателей: после выхода на пенсию по выслуге лет они могут оформить и страховую пенсию по старости, но без фиксированной части.

Нилов указал, что особое внимание заслуживают дети-инвалиды. Если они потеряли родителя в ходе СВО, то получают право на вторую пенсию — по случаю потери кормильца, наряду с уже назначенной пенсией по инвалидности.

Каждая из выплат назначается по разным правилам и поступает из разных источников: государственная — из федерального бюджета, страховая — через Социальный фонд России. Для оформления необходимо собрать документы, подтверждающие право на каждую из пенсий.

По состоянию на 1 июля 2025 года средний размер пенсии по старости в России достиг почти 25,1 тыс. рублей. В Соцфонде уточнили, что средняя пенсия работающих пенсионеров составляет около 22,1 тыс. рублей в месяц, тогда как у неработающих она выше и достигает 25,8 тыс. рублей.

