Польша запросила у союзников средства против БПЛА и системы ПВО

true
true
true
close
Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski/via Reuters

Польша запросила у западных союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защитить свою территорию, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, просьба со стороны Варшавы поступила после того, как во время массированного воздушного удара по соседней Украине в страну «вторглись дроны». После случившегося входящая в ЕС и НАТО республика обратилась к альянсу за консультациями.

Прошлой ночью Польша сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы специально направила дроны в Польшу, об этом же сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В Белоруссии утверждают, что БПЛА заблудились из-за радиоэлектронной борьбы. Минск сразу же передал Варшаве информацию об этом, что позволило уничтожить беспилотники. Запад и Украина призывают усилить антироссийские санкции.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок объяснил, кому выгоден инцидент с дронами в Польше.

