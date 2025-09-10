Названа сумма, которую теряют россияне из-за отмены туров в Непал

Россияне массово отменяют путевки в Непал из-за «революции зумеров». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, из-за закрытия воздушного пространства Непала и напряженной обстановки, туристы из России сдают билеты, при этом они теряют около 10 000 рублей. Остальные деньги вернуть нельзя, пишет SHOT, так как они остаются на счету авиакомпаний Royal Nepal Airlines, Air India и Air Arabia до следующей покупки. Помимо этого, россияне жалуются на то, что у них аннулируются уже забронированные туры, за которые они заплатили порядка 200 тыс. рублей.

Прозванная СМИ «Революция поколения Z» в Непале началась из-за запрета мессенджеров и соцсетей. 8 сентября, во многих городах страны начались демонстрации против этого решения. В тот же день произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами. В Катманду протестующие ворвались на территорию парламента: полицейские применили против них слезоточивый газ и резиновые пули.

На следующий день, 9 сентября, правительство объявило о разблокировке соцсетей в стране, а премьер-министр Шарма Оли ушел в отставку, но протестующих это не успокоило. Они требуют системных реформ и назначения нынешнего мэра Катманду Балендра Шаха на пост главы правительства. В ходе протестов в стране ранены более 250 человек.

По данным посольства РФ в Непале, среди раненых нет россиян. Всего в российскую дипмиссию обратились около 80 российских граждан. Все они находятся в безопасности.

Ранее в посольстве назвали количество россиян, находящихся в Непале.