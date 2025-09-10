В посольстве назвали количество россиян, находящихся в Непале

Ивашев: в Непале, где вспыхнули беспорядки, находятся около 400 россиян

В Непале, охваченном беспорядками из-за запрета работы некоторых социальных сетей, находятся около 400 россиян. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Непале Александр Ивашев.

«Всего сейчас россиян в Непале порядка 400 человек по информации непальского Совета по туризму и пограничной службы Непала, с которыми мы созванивались в течение последних нескольких часов», — поделился дипломат.

Он уточнил, что данные Совета по туризму и погранслужбы немного разнятся — в первом случае сообщается о 398 россиянах, во втором — о 401.

Ивашев также сообщил, что в посольство России в Непале обратились порядка 80 российских граждан на фоне протестов, их жизни ничего не угрожает.

4 сентября правительство Непала ограничило доступ к ряду популярных социальных сетей. Среди них — Instagram, Facebook и WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена)). Решение властей вызвало недовольство у граждан, в результате в стране начались массовые протесты.

Несмотря на то, что 9 сентября ограничения были сняты, демонстрации и беспорядки не прекратились. Активисты проникли в резиденцию президента и подожгли ее. Также участники митингов не обделили вниманием и резиденции ряда других политиков, в том числе премьер-министра.

Ранее все аэропорты в Непале приостановили работу.