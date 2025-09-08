Бывший вагнеровец назвал золотое правило ЧВК

Золотое правило частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» — не привязываться к сослуживцам, поскольку они могут однажды не вернуться с боевого задания. Об этом рассказал бывший вагнеровец с позывным «Тимсо» в интервью «Украине.ру».

По его словам, в компании было принято тепло относиться друг к другу, но избегать сильной дружеской привязанности.

«Ты можешь иметь с человеком теплые отношения, но привязываться к нему по-настоящему не стоит, поскольку на войне с людьми порой случается непоправимое. Если ты к нему сильно привязан, то это [потеря] может быть слишком тяжело», — сказал «Тимсо».

5 сентября бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Пересидок» сообщил, что при оказании первой помощи военнослужащим, получившим ранения в пах, возникают трудности с бывшими заключенными из-за специфических тюремных понятий.

Ранее бывший вагнеровец рассказал об ужасе от боев под Артемовском.