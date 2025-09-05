Раненные в пах бойцы СВО получают осложнения из-за «тюремных понятий»

Боец СВО Пересидок рассказал о проблеме с раненными в область паха военными

При оказании первой помощи военнослужащим, получившим ранения в паховой области в зоне СВО, возникают трудности с бывшими заключенными из-за специфических тюремных понятий. Об этом сообщил бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Пересидок» в Telegram-канале.

По его словам, из-за шока или сильной боли пострадавший может не ощущать давления в области паха, что приводит к необратимым последствиям к моменту доставки в медицинское учреждение. Жгут иногда пережимает область гениталий. Чтобы предотвратить подобные случаи, медицинский персонал обучают обязательно пальпировать эту зону.

«Проблема возникала в том, что я и большинство моих братьев по оружию — выходцы из мест лишения свободы, где хвататься за яйца другого мужчины неприемлемо. Поэтому, когда я сказал раненому, чтобы он сам проверил свои яйки, он отнесся к этому с пониманием», — рассказал бывший штурмовик.

В итоге жгут был наложен корректно, что позволило провести дальнейшие необходимые медицинские манипуляции, заключил он.

