На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раненные в пах бойцы СВО получают осложнения из-за «тюремных понятий»

Боец СВО Пересидок рассказал о проблеме с раненными в область паха военными
true
true
true
close
РИА Новости

При оказании первой помощи военнослужащим, получившим ранения в паховой области в зоне СВО, возникают трудности с бывшими заключенными из-за специфических тюремных понятий. Об этом сообщил бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Пересидок» в Telegram-канале.

По его словам, из-за шока или сильной боли пострадавший может не ощущать давления в области паха, что приводит к необратимым последствиям к моменту доставки в медицинское учреждение. Жгут иногда пережимает область гениталий. Чтобы предотвратить подобные случаи, медицинский персонал обучают обязательно пальпировать эту зону.

«Проблема возникала в том, что я и большинство моих братьев по оружию — выходцы из мест лишения свободы, где хвататься за яйца другого мужчины неприемлемо. Поэтому, когда я сказал раненому, чтобы он сам проверил свои яйки, он отнесся к этому с пониманием», — рассказал бывший штурмовик.

В итоге жгут был наложен корректно, что позволило провести дальнейшие необходимые медицинские манипуляции, заключил он.

Ранее бывший вагнеровец рассказал об ужасе от боев под Артемовском.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами