На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мексиканский наркокартель обучался в зоне боевых действий на Украине

Milenio: бойцы мексиканского наркокартеля CJNG прошли подготовку на Украине
true
true
true
close
The News/YouTube

Члены мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) прошли подготовку на территории Украины, где получили навыки применения беспилотников в условиях реального конфликта. Об этом сообщает издание Milenio со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата Халиско в Мексике.

По данным издания, боевики картеля перенимали у солдат Вооруженных сил Украины опыт ведения боевых действий, включая использование дронов для нанесения точечных ударов.

Правоохранители отмечают, что члены CJNG освоили тактику, характерную для вооруженных конфликтов высокой интенсивности, научились передвигаться в парах, использовать укрытия и обращаться с разным оружием.

3 августа издание L'Antidiplomatico написало, что мексиканские картели посылают своих членов в зону украинского кризиса, чтобы они научились управлять ударными беспилотными летательными аппаратами. Как отметили журналисты, Киев рискует оказаться в центре международного скандала, если мексиканские преступные организации действительно начнут использовать полученный в ходе боевых действий опыт в конфликте с США.

Ранее Медведев рассказал о ликвидации на Украине членов картелей Мексики и Колумбии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами