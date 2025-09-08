Члены мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) прошли подготовку на территории Украины, где получили навыки применения беспилотников в условиях реального конфликта. Об этом сообщает издание Milenio со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата Халиско в Мексике.

По данным издания, боевики картеля перенимали у солдат Вооруженных сил Украины опыт ведения боевых действий, включая использование дронов для нанесения точечных ударов.

Правоохранители отмечают, что члены CJNG освоили тактику, характерную для вооруженных конфликтов высокой интенсивности, научились передвигаться в парах, использовать укрытия и обращаться с разным оружием.

3 августа издание L'Antidiplomatico написало, что мексиканские картели посылают своих членов в зону украинского кризиса, чтобы они научились управлять ударными беспилотными летательными аппаратами. Как отметили журналисты, Киев рискует оказаться в центре международного скандала, если мексиканские преступные организации действительно начнут использовать полученный в ходе боевых действий опыт в конфликте с США.

Ранее Медведев рассказал о ликвидации на Украине членов картелей Мексики и Колумбии.