Российские военные уничтожили два БПЛА в приграничных регионах РФ

Минобороны: силы ПВО сбили по одному БПЛА над Брянской и Белгородской областями
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по одному украинскому беспилотнику над Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа были уничтожены в период с 15:30 до 20:00 мск.

Сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали беспилотником машину бригады электриков в Энергодаре Запорожской области. По его словам главы администрации города, под удар попал служебный автомобиль, неподалеку от которого электрики ремонтировали ЛЭП. Через некоторое время ВСУ повторно атаковали ту же машину. Никто из людей не пострадал.

До этого украинский дрон нанес удар по служебному автобусу на участке автомобильной дороги Казинка — Посохово в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в тот момент в салоне машины находились три человека. Двое из них получили ранения, при этом выжил только один.

Ранее в России создали аналог украинского гексакоптера «Баба-яга».

