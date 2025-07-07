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Российские войска применили агитационные снаряды на позициях ВСУ

ВС РФ из РСЗО забросали позиции ВСУ листовками с призывами сдаться в плен
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Евгений Биятов/РИА Новости

Расчет реактивной системы «Ураган» доставил на позиции Вооруженных сил Украины тысячи агитационных листовок с предложением добровольно сложить оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Специальные 220-мм снаряды, окрашенные в красный цвет для идентификации, вместо боевых элементов содержали пачки листовок. Каждый такой боеприпас вмещает до 4 тыс. экземпляров и способен поражать цели на дистанции до 35 км.

После выполнения задачи артиллеристы оперативно сменили позицию и замаскировали технику.

29 мая сообщалось, что операторы дронов Вооруженных сил РФ перед штурмом Богдановки, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР), сбрасывали на позиции украинских войск аудиоколонки с призывом к сдаче в плен.

8 мая расчет БПЛА «Бард» ВС России распространил над городом Марганец в Днепропетровской области Украины листовки с поздравлением с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее приостановка военной помощи США вызвала хаос на Украине.

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