На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разведчики «Днепра» рассказали подробности штурма Антоновского моста

Российские бойцы рассказали об уничтожении украинской ДРГ на Антоновском мосту
true
true
true
close
«Kotsnews»" class="item-image" loading="lazy">
Кадр из видео/Телеграм-канал «Kotsnews»

Бойцы спецназа военной разведки группировки войск «Днепр» рассказали подробности операции по штурму Антоновского железнодорожного моста и ликвидации засевшей на нем диверсантов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам командира группы с позывным «Монгол», украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) плотно закрепилась и заняла позиции в техническом тоннеле моста под железнодорожным полотном, на высоте от 15 до 25 метров над землей. Диверсанты ВСУ также полностью заминировали весь тоннель и подступы к нему, рассказал российский боец.

Для подготовки и отработки штурма по приказу командира батальона был сделан макет моста, который спецназу предстояло взять штурмом.

«Монгол» рассказал, что его батальон заходил из «зеленки» (заросли — Прим.ред.), со стороны правой опоры моста, которая была практически полностью разрушена. При этом, по словам командира, сам полуразрушенный мост с технологическим тоннелем находились под уклоном к земле, поэтому штурмовикам пришлось «практически на руках подтянуться и зайти в мост». У диверсантов ВСУ было несколько наблюдательных пунктов в опорах моста, которые они укрепили и заложили металлом, подчеркнул офицер.

Другой собеседник РИА, снайпер подразделения с позывным «Ровер» сообщил, что на мосту оборону держали 12 боевиков ВСУ. Помимо этого, с воздуха их прикрывали беспилотники, ПТУРы, минометы и артиллерия. Бойцов российского спецназа во время штурма поддерживали российские подразделения ударных БПЛА.

В результате штурма спецназа противник был полностью уничтожен, при этом российские бойцы во время боя потерь не понесли.

Ранее Сальдо оценил состояние Антоновского моста и условия для его ремонта.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами