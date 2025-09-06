Разведчики «Днепра» рассказали подробности штурма Антоновского моста

Бойцы спецназа военной разведки группировки войск «Днепр» рассказали подробности операции по штурму Антоновского железнодорожного моста и ликвидации засевшей на нем диверсантов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам командира группы с позывным «Монгол», украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) плотно закрепилась и заняла позиции в техническом тоннеле моста под железнодорожным полотном, на высоте от 15 до 25 метров над землей. Диверсанты ВСУ также полностью заминировали весь тоннель и подступы к нему, рассказал российский боец.

Для подготовки и отработки штурма по приказу командира батальона был сделан макет моста, который спецназу предстояло взять штурмом.

«Монгол» рассказал, что его батальон заходил из «зеленки» (заросли — Прим.ред.), со стороны правой опоры моста, которая была практически полностью разрушена. При этом, по словам командира, сам полуразрушенный мост с технологическим тоннелем находились под уклоном к земле, поэтому штурмовикам пришлось «практически на руках подтянуться и зайти в мост». У диверсантов ВСУ было несколько наблюдательных пунктов в опорах моста, которые они укрепили и заложили металлом, подчеркнул офицер.

Другой собеседник РИА, снайпер подразделения с позывным «Ровер» сообщил, что на мосту оборону держали 12 боевиков ВСУ. Помимо этого, с воздуха их прикрывали беспилотники, ПТУРы, минометы и артиллерия. Бойцов российского спецназа во время штурма поддерживали российские подразделения ударных БПЛА.

В результате штурма спецназа противник был полностью уничтожен, при этом российские бойцы во время боя потерь не понесли.

