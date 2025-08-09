Сальдо оценил состояние Антоновского моста и условия для его ремонта

Основные опоры Антоновского моста через Днепр, разрушенного в 2022 году, сохранились, и его восстановление технически возможно достаточно быстро. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости.

Однако он подчеркнул, что для начала ремонтных работ необходимо освободить правобережную часть Херсонской области от украинских войск.

По словам Сальдо, протяженность Антоновского моста превышает полтора километра, и ключевые конструкции, включая опоры, остались целыми, что упрощает процесс восстановления. Вместе с тем губернатор отметил, что ремонтные работы могут проводиться только при условии создания безопасных условий, свободных от обстрелов. Иначе, по его мнению, строители окажутся под угрозой.

Сальдо также выразил уверенность, что наступит время, когда будут восстановлены и Антоновский мост, и Каховская плотина, если будет достигнут мир и прекращены боевые действия. В таком случае восстановить мост можно будет достаточно быстро.

Ранее российские войска поразили порт, из которого ВСУ отправляли десант на Тендровскую косу.