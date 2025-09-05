Информация о гибели сотрудников датской неправительственной организации (НПО) в результате российского ракетного удара приукрашена Киевским руководством. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой посольства РФ в Дании.

Незадолго до этого издание The Copenhagen Post писало о том, что 4 сентября ударом российской армии в Черниговской области погибли двое сотрудников организации «Датская помощь беженцам», якобы осуществлявшие работы по разминированию. Сообщалось, что еще трое сотрудника ранены.

»...киевский режим в очередной раз пытается представить уничтожение законных военных целей в пункте подготовки и запуска БПЛА вооруженных сил Украины как поражение якобы «гражданской гуманитарной миссии по разминированию...» — говорится в сообщении.

По данным дипмиссии, таким образом власти Киева пытаются скрыть информацию о дислокации боевых подразделений БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там уточнили, что удар ракетным комплексом «Искандер» был нанесен по транспорту с пусковыми установками беспилотников, ликвидированы до 10 бойцов ВСУ и восемь машин с оружием.

28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о повреждении здания представительства ЕС в Киеве, заявила, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, а повреждения гражданской инфраструктуры являются следствием работы украинских систем противовоздушной обороны или средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее МИД Туркмении выразил протест Украине из-за фейков в СМИ.