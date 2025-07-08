Одна бывшая советская республика выразила протест Украине из-за фейков в СМИ

Министерство иностранных дел Туркмении обвинило украинский телеканал «FreeДом» в распространении недостоверной информации о стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение туркменского внешнеполитического ведомства.

«Туркменская сторона выражает протест по поводу необъективной и не соответствующей действительности информации», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что фейковая информация о якобы закрытости Туркменистана в контексте доступа к интернету прозвучала в эфире украинского телеканала «FreeДом» 8 июля. В МИД заявили, что представители телеканала не имеют реального представления о современном Туркменистане и добавили, что это не первый случай распространения этим СМИ «заведомо неправдоподобной и искаженной информации» о республике.

В министерстве посетовали, что подобное происходит на фоне многолетней экономической и гуманитарной поддержки, которую туркменская сторона оказывает украинскому народу.

В октябре прошлого года «Туркменгаз» остановил поставки газа в Россию из-за того, что не договорился по ценам с «Газпромом». По словам главы туркменской компании Максата Бабаева, на 30 июня 2024 года был предусмотрен пересмотр цен для продолжения поставки услуг. По итогам переговоров стороны не смогли прийти к общему знаменателю по вопросу цены, из-за чего контракт на поставку газа не был продлен.

Ранее в Туркмении заявили о готовности поставлять газ в Евросоюз.