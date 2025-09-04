На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главком ВСУ приказал устранить недостатки по работе дронов-перехватчиков

Сырский: недостатки по работе дронов-перехватчиков нужно устранить
true
true
true
close
Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал устранить недостатки по работе дронов-перехватчиков. Об этом военный сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания, посвященного этой теме.

Главком отметил, что в настоящее время на Украине строится эшелонированная система обороны от российских ударных беспилотников и формируются новые экипажи по борьбе с дронами.

«Мы создаем эшелонированную систему противодействия враждебным «шахедам» и «гераням». Наша общая задача — формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них более эффективные средства поражения и РЛС», — написал Сырский.

В конце августа в Главном управлении разведки министерства обороны Украины сообщили, что Россия наращивает производственные мощности и приближается к выпуску более 6 тыс. беспилотников типа «Шахед» ежемесячно. Источник подчеркнул, что организация производства внутри страны значительно снизила себестоимость по сравнению с начальным этапом конфликта, когда Москва импортировала эти дроны из Ирана.

Ранее в сети опубликовали фото дронов-камикадзе «Шахед» с надписью «для ТЦК».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами