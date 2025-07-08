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Появились фотографии беспилотников с надписью «для ТЦК»

В сети опубликовано фото дронов-камикадзе «Шахед» с надписью «для ТЦК»
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Telegram-канал Политика Страны

В сети появились фотографии дронов-камикадзе «Шахед», на котором написано «для ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Соответствующие кадры опубликовало украинское издание Strana.ua.

На изображениях видно, что на беспилотники нанесены послания от жителей украинских городов, среди которых Николаев, Запорожье, Кременчуг и Полтава.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинцы начали передавать России данные о местоположении территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), чтобы военные ВС РФ могли нанести по ним удары. По его словам, ТЦК выполняют роль «карательного органа», отлавливающего украинских мужчин на улице для отправки на фронт.

По данным Telegram-канала Mash, российская армия вывела из строя больше 10% отделений ТЦК на территории Украины. Сообщалось, что это примерно 30 из 300 зданий, используемых вооруженными силами Украины. В целом, удары российских войск повредили здания военкоматов в каждом Украинском регионе.

Ранее в Госдуме раскрыли, как ВС РФ облегчают жизнь украинцам.

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