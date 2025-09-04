На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Forbes назвал самое успешное российское подразделение операторов дронов

Forbes: ВСУ сталкиваются с нехваткой техники из-за атак российских беспилотников
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские войска сталкиваются с нехваткой техники из-за атак российских дронов, пишет журналист Давид Кириченко в материале для Forbes.

«Украина из-за ... ударов российских беспилотников сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожают в ходе доставок припасов или эвакуации», — написал Кириченко, особо отметив работу подразделения операторов дронов «Рубикон».

По словам журналиста, «Рубикон» является одним из самых успешных подразделений, чьи операторы затрудняют логистические операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

1 сентября заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в течение года подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) подавили свыше 44 тысяч FPV-дронов противника.

Криворучко добавил, что только за последние три месяца подразделения Центра «Рубикон» выполняли боевые задачи в операциях по освобождению свыше 30 населенных пунктов в зоне СВО.

Ранее российских операторов научили управлять двумя дронами одновременно.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами