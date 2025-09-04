Украинские войска сталкиваются с нехваткой техники из-за атак российских дронов, пишет журналист Давид Кириченко в материале для Forbes.

«Украина из-за ... ударов российских беспилотников сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожают в ходе доставок припасов или эвакуации», — написал Кириченко, особо отметив работу подразделения операторов дронов «Рубикон».

По словам журналиста, «Рубикон» является одним из самых успешных подразделений, чьи операторы затрудняют логистические операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

1 сентября заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в течение года подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) подавили свыше 44 тысяч FPV-дронов противника.

Криворучко добавил, что только за последние три месяца подразделения Центра «Рубикон» выполняли боевые задачи в операциях по освобождению свыше 30 населенных пунктов в зоне СВО.

Ранее российских операторов научили управлять двумя дронами одновременно.