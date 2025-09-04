На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сальдо рассказал о личных гарантиях безопасности Зеленскому

Сальдо: Зеленский ради своей безопасности «положит на плаху» тысячи украинцев
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский ради гарантий собственной безопасности бездумно «положит на плаху» еще сотни тысяч соотечественников. Таким мнением поделился с ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Восточно-экономического форума (ВЭФ-2025).

«Ему (Зеленскому. — «Газета.Ru») нужны гарантии не для страны, а гарантии собственной безопасности. А ради этого он готов положить на плаху еще сотни тысяч своих соотечественников и даже не задуматься об этом», — сказал он.

По словам губернатора, именно с этой целью украинский лидер пытается манипулировать лидерами европейских стран. Сальдо выразил сожаление о том, что результатом политики главы администрации Киева стали жертвы и увечья, а также лишения домов и переселения граждан.

До этого американский журналист Макс Блюменталь в беседе с РИА Новости заявил, что по окончании конфликта на Украине президент страны Владимир Зеленский «уедет на пенсию» в США, и может осесть в городе Майами. Журналист добавил, что в случае территориальных уступок Зеленский может столкнуться с угрозами жизни со стороны ультранационалистических элементов внутри страны.

Ранее Зеленский рассказал о «самом важном» для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
