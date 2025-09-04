На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сальдо заявил, что Херсонская область вошла в состав России вместе с Херсоном

Сальдо: в мирном соглашении должны учесть, что Херсон должен быть российским
Сергей Бобылев/РИА Новости

Город Херсон находится на территории Херсонской области, которая по итогам прошедшего в 2022 году референдума вошла в состав Российской Федерации, и это необходимо учитывать при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, люди изъявили желание быть с Россией.

«Когда будет заключено мирное соглашение, там будет все подписано. Но это территория на сегодняшний момент России. И она оккупирована вооруженными силами Украины», — выразил надежду Сальдо.

Чиновник также отметил, что он родился в Херсоне, и ему тяжело видеть, что сегодня его родной город фактически превратился в город-призрак. Сейчас из 350 тысяч жителей в Херсоне остались 50 тысяч человек.

Губернатор заявил, что Вооруженные силы Украины укрепляют город как форпост, под некоторыми зданиями, например школами, строятся пункты управления.

Ранее Путин заявил о возможном решении украинского конфликта вооруженным путем.

Переговоры о мире на Украине
