На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ ударили по транспортной инфраструктуре Украины и наемникам

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Российские войска нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 168-ми районах в зоне проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В операции приняли участие боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

Накануне сообщалось о взрывах в Киеве. В городе и ряде районов Киевской области на тот момент действовала воздушная тревога.

Также Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Киевской, Сумской и Одесской областях произошли взрывы. По информации канала, атаке подверглись города Белая Церковь и Измаил.

Telegram-канал Mash написал, что Вооруженные силы России в ночь на 31 августа нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В публикации говорится, что основной удар пришелся на Одесскую область.

Ранее Зеленский пожаловался на «наглость россиян».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами