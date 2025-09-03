ВС РФ ударили по транспортной инфраструктуре Украины и наемникам

Российские войска нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 168-ми районах в зоне проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В операции приняли участие боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

Накануне сообщалось о взрывах в Киеве. В городе и ряде районов Киевской области на тот момент действовала воздушная тревога.

Также Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Киевской, Сумской и Одесской областях произошли взрывы. По информации канала, атаке подверглись города Белая Церковь и Измаил.

Telegram-канал Mash написал, что Вооруженные силы России в ночь на 31 августа нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В публикации говорится, что основной удар пришелся на Одесскую область.

Ранее Зеленский пожаловался на «наглость россиян».