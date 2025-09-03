На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В силовых структурах России рассказали о пропаже бойцов ВСУ в Сумской области

ТАСС: мобилизованные в ВСУ у Андреевки под Сумами пропадают без вести через день
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Мужчины, мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Андреевки Сумской области, пропадают без вести на следующий же день после прибытия на фронт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ продолжается практика формирования штурмовых групп из состава прибывшего из учебного центра молодого пополнения. Родственники бойцов сообщили, что многие пропадают без вести на следующий же день после прибытия на передовую, поделился собеседник агентства.

Он добавил, что украинские военные попытались контратаковать в районе Андреевки штурмовой группой 71-й бригады, но безуспешно. Они потеряли бронемашину «Козак».

Накануне агентство сообщало, что в Сумской области пропали без вести почти 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ткую цифру приводят родственники бойцов из бригады. При этом речь идет только о тех военнослужащих, чьи фамилии засветились в интернете.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

