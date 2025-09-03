На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китай впервые продемонстрировал новую стратегическую межконтинентальную ракету

На параде в Пекине показали стратегическую межконтинентальную ракету DF-5C
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

В Пекине на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны была впервые продемонстрирована межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C. Об этом сообщает РИА Новости.

Радиус поражения этой ракеты с двигателем на жидком топливе и оснащенной ядерными боеголовками охватывает всю планету.

По словам комментатора парада из китайской телекомпании CGTN, ракета DF-5C является важным средством устрашения и обеспечения стратегической безопасности Китая и мира на планете.

Перед началом парада председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Вооруженные силы Китая должны ускорить построение армии мирового класса и решительно отстаивать национальный суверенитет. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна оказывать стратегическую поддержку «великому возрождению китайской нации» и вносить еще больший вклад в дело мира и развития во всем мире.

Ранее Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами