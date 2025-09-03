Китай впервые продемонстрировал новую стратегическую межконтинентальную ракету

В Пекине на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны была впервые продемонстрирована межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C. Об этом сообщает РИА Новости.

Радиус поражения этой ракеты с двигателем на жидком топливе и оснащенной ядерными боеголовками охватывает всю планету.

По словам комментатора парада из китайской телекомпании CGTN, ракета DF-5C является важным средством устрашения и обеспечения стратегической безопасности Китая и мира на планете.

Перед началом парада председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Вооруженные силы Китая должны ускорить построение армии мирового класса и решительно отстаивать национальный суверенитет. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна оказывать стратегическую поддержку «великому возрождению китайской нации» и вносить еще больший вклад в дело мира и развития во всем мире.

Ранее Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае.