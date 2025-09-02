На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-главком ВСУ высоко оценил военную науку в России

Залужный заявил, что вся военная наука в данный момент сосредоточена в России
Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вся военная наука в настоящее время сосредоточена в России, заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Экс-военачальник высказался о ситуации в ходе интервью украинской журналистке, пишет mk.ru.

По мнению Залужного, изучение военной науки на Украине оказалось подорвано из-за введения запрета на цитирование российских источников. Бывший главком ВСУ отметил, что спорить с ним может кто угодно, но сейчас вся военная наука сконцентрирована в России.

Экс-военачальник выразил сожаление в связи с нынешней ситуацией. Как он сказал, «так сложилось».

В сентябре 2022 года Залужный, тогда еще занимавший пост главнокомандующего ВСУ, назвал начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова умнейшим из людей. В ходе интервью для журнала Time он рассказал, что «вырос на российской военной доктрине» и прочитал все книги, которые Герасимов когда-либо писал. В тот момент Залужный хранил в своем кабинете полное собрание сочинений российского военачальника.

Ранее Залужный на фоне слухов о подготовке к президентским выборам опередил Зеленского в рейтинге доверия.

