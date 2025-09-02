На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп хочет перенести базу Космического командования ВС США в другой штат

Reuters: Трамп заявит о переносе базы Космического командования ВС США в Алабаму
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует объявить о переносе штаб-квартиры Космического командования Вооруженных сил страны из штата Колорадо. Об этом сообщает агентство Reuters.

По планам администрации Белого дома, новая база командования разместится в городе Хантсвилл, штат Алабама. В настоящее время штаб-квартира расположена на базе Питерсон Космических сил США в Колорадо-спрингс (штат Колорадо). Как сообщается, это станет важным стратегическим шагом в развитии американской космической программы.

Ожидается, что 2 сентября президент США выступит с официальным заявлением насчет переноса базы, отменив таким образом принятое администрацией бывшего президента Джо Байдена, которая выбрала Колорадо-Спрингс в качестве постоянного места дислокации нового боевого командования вооруженных сил в 2023 году.

Как сообщает Reuters, в Космическом командовании США работает около 1 700 человек.

Космические силы США были учреждены во время первого президентского срока Трампа — в декабре 2019 года. Они стали шестым видом американских вооруженных сил и первым с момента создания современной структуры американской Соединенных Штатов в 1947 году.

